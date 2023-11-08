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Второй «Метеор-120Р» для Нижегородской области отправлен на ходовые испытания

Второе скоростное судно на подводных крыльях (СПК) «Метеор-120Р» для Нижегородской области спущен на воду для ходовых испытаний на верфи ЦКБ по СПК им. Р. Алексеева в Чкаловске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

По его словам, судно названо в честь первого капитана советских экспериментальных судов на подводных крыльях Виктора Полуэктова. «Первый «Метеор» из нашего заказа успел в эту навигацию сходить в рейс до Казани и обратно. В следующем году планируем запускать рейс в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме»,— напомнил глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», для работы на межрегиональных маршрутах Нижегородская область хочет купить три СПК «Метеор-120Р». Они будут ходить до Костромы, Ярославля, Казани и Ульяновска. Также в правительстве РФ разрабатывается программа по запуску единой системы пассажирских перевозок на скоростных судах по Волге на участке от Городца (Нижегородская область) до Ульяновска.

Андрей Репин

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