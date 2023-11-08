В Адыгее ищут сбежавших воспитанников коррекционной школы

Прокуратура Адыгеи поручила провести проверку по факту самовольного ухода воспитанников «Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, 6 ноября в вечернее время пятеро воспитанников коррекционной школы самовольно покинули ее территорию. Пока нашли лишь одного, поиски остальных продолжаются.

Прокуратура даст оценку соблюдению в учреждении требований закона об образовании, а также действиям должностных лиц школы.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram