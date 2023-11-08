В Адыгее ищут сбежавших воспитанников коррекционной школы
Прокуратура Адыгеи поручила провести проверку по факту самовольного ухода воспитанников «Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: pixabay.com
По данным ведомства, 6 ноября в вечернее время пятеро воспитанников коррекционной школы самовольно покинули ее территорию. Пока нашли лишь одного, поиски остальных продолжаются.
Прокуратура даст оценку соблюдению в учреждении требований закона об образовании, а также действиям должностных лиц школы.
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