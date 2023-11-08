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Нижегородским торговым сетям предлагают добровольно ограничить наценки

Региональный минпром разработал для нижегородских торговых сетей собственную программу добровольного ограничения наценки на социально значимые товары. К ней могут присоединится любые региональные ретейлеры. По словам министра Максима Черкасова, торговые сети могут установить ограничение наценки до 10% от закупочных цен на хлеб, кур, подсолнечное масло, молоко, вермишель, пшеничную муку, рис и пшено.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом продавец берет на себя обязательства выставлять на полки магазина как минимум товар одного наименования в каждой из этих категорий. Для контроля за выполнением обязательств торговые сети будут отчитываться в региональный минпром.

Максим Черкасов уточнил, что региональная программа разработана в дополнение к соглашению Минпромторга РФ с федеральными торговыми сетями. По этому соглашению, с 2022 года крупнейших торговых сетей взяли на себя обязательства по ограничению наценок до 10% процентов на отдельные товарные группы. К этому соглашению, в частности, присоединились «Магнит» и «Х5 Ритейл групп» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). На них приходится более 40% процентов от торгового оборота всех торговых сетей региона.

«Теперь участие в программе со схожими условиями смогут принять и региональные ретейлеры»,— отметил министр.

Андрей Репин

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