На Кубани число фальшивых купюр снижается второй год подряд

Количество поддельных купюр, выявленных в Краснодарском крае, снижается второй год подряд. Об этом сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В III квартале 2023 года кубанские банки выявили и передали правоохранителям 165 единиц фальшивок. Годом ранее за тот же период было обнаружено на 93 банкноты меньше.

«Чаще всего в июле-сентябре встречались пятитысячные банкноты с признаками подделки — за три месяца обнаружили 126 штук. Также были выявлены 29 фальшивок номиналом 1 тыс. руб., восемь штук — номиналом 2 тыс. руб. и две штуки — номиналом 500 руб.»,— говорится в сообщении.

За указанный период из оборота изъяли пять купюр иностранной валюты (доллары США, евро и дирхам ОАЭ). Всего с начала текущего года в Краснодарском крае выявили 444 единицы фальшивых денег, что в три раза меньше, чем годом ранее.

Анастасия Донскова

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