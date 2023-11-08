Евгений Куйвашев примет участие в межрегиональном форуме России и Казахстана

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправится в Костанай (Казахстан) для участия XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в четверг, 9 ноября. Об этом сообщил близкий к администрации главы региона Telegram-канал «Не для протокола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, в Казахстан прибудет и Владимир Путин — у него запланирована встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Отмечается, что заседание правительства Свердловской области, которое состоится 9 ноября, проведет первый замгубернатора Алексей Шмыков.

По данным министерства экономического развития РФ, Форум проводится для расширения практического сотрудничества между регионами России и Казахстана, деловыми кругами и организациями. В этом году тема Форума: «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Полина Хабарова

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