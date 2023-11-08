Евгений Куйвашев примет участие в межрегиональном форуме России и Казахстана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправится в Костанай (Казахстан) для участия XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в четверг, 9 ноября. Об этом сообщил близкий к администрации главы региона Telegram-канал «Не для протокола».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, в Казахстан прибудет и Владимир Путин — у него запланирована встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Отмечается, что заседание правительства Свердловской области, которое состоится 9 ноября, проведет первый замгубернатора Алексей Шмыков.
По данным министерства экономического развития РФ, Форум проводится для расширения практического сотрудничества между регионами России и Казахстана, деловыми кругами и организациями. В этом году тема Форума: «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».