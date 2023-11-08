Полицейские Татарстана накрыли оптовый канал поставки наркотиков

Татарстанские полицейские накрыли оптовый канал поставки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным ведомства, на трассе Казань—Ульяновск полицейские остановили иномарку с 32-летним местным жителем за рулем, получив информацию о наркошопах. Задержанный сразу же заявил, что в багажнике внутри сабвуфера находится 0,5 кг наркотического средства. Столько же наркотиков нашли у него дома.

Задержанный сказал, что выступал оптовым закладчиком в двух интернет-магазинах. После этого правоохранители задержали 27-летнего организатора наркошопов, изъяв у него 400 г наркотиков. Позже полицейские задержали двоих розничных закладчиков в возрасте 21 и 22 лет, в тайниках нашли 50 г запрещенного вещества.

Уголовные дела в отношении организатора и троих активных участников интернет-магазинов объединили в одно производство по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков»).

"Ъ-Казань"