СК завершил расследование дела о взятках бывшего главврача больницы в Озерске

В Челябинской области следственные органы завершили расследование уголовного дела бывшего главного врача клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства в Озерске Евгения Фомина, обвиняемого в получении взяток на 20 млн руб. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2023-го главный врач больницы лично и через посредника получил от директора компании не менее 20 млн руб. за содействие в заключении и исполнении контракта на капитальный ремонт инфекционного корпуса медучреждения. Следствие считает, что Евгений Фомин помог подрядчику заключить дополнительные соглашения, в том числе о выплате ранее не предусмотренного аванса в размере 50% от цены контракта, увеличению стоимости работ в пределах 10% от начального уровня, а также обеспечил беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Максимальное наказание по предъявленному бывшему главному врачу обвинению (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предусматривает 15 лет лишения свободы.

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