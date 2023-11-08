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Коммерсантъ FM
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Рекорда не случилось

На торгах Christie’s ушел с молотка самый крупный в истории аукциона голубой бриллиант

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

В Женеве состоялась осенняя сессия торгов Magnificent Jewels — важнейшие ювелирные продажи проводятся дважды в год: в мае и ноябре. Для них приберегают самые значительные в плане провенанса и ценности камней предметы. Вот и на этот раз завершало аукцион кольцо с голубым бриллиантом Bleu Royal весом 17,61 карат — крупнейшим в истории аукциона. Помимо выдающихся размеров, камень идеальной формы «груша» демонстрирует высшие геммологические показатели: безупречную чистоту (Internally Flawless) и насыщенный фантазийный оттенок Fancy Vivid Blue. «Настоящее чудо природы», — так охарактеризовал бриллиант Рауль Кадакия, международный глава ювелирного департамента Christie’s. По информации аукционного дома, последние полвека драгоценный камень находился в одной частной коллекции и был выставлен на торги впервые. Бриллианты голубого цвета — он появляется благодаря наличию в кристаллической решетке атомов бора — сами по себе невероятно редкая находка, тем более столь крупные и чистые экземпляры, как Bleu Royal. За более чем 250-летнюю историю Christie’s на торги выставлялись лишь три ограненных голубых алмаза весом свыше 10 каратов.

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Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

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Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

Фото: Christie’s

И тем не менее рекорда не случилось. Кольцо с крупнейшим голубым бриллиантом, предварительно оцененное в $35 — $50 млн, было продано за 39,5 млн швейцарских франков, что составляет чуть меньше $44 млн. За лот онлайн и по телефону боролись несколько претендентов, имя нового владельца не разглашается. Теперь Bleu Royal входит в десятку самых дорогих украшений, проданных на Christie’s, но рекорд стоимости среди голубых бриллиантов по-прежнему принадлежит «Синеве Оппенгеймера»: камень изумрудной огранки, некогда принадлежавший сэру Филиппу Оппенгеймеру, главе De Beers, был продан за $ 57,5 млн. на торгах Christie’s в мае 2016 года. Удельная стоимость Oppenheimer Blue (т. е. цена одного карата) составила $3,9 млн. В сравнении с этими цифрами Bleu Royal показывает скромные $ 2,5 млн за карат.

Нина Спиридонова

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