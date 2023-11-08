В Нижегородской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик

В Балахнинском районе у железнодорожной станции Трестьяны 8 ноября пассажирский поезд №6457 Заволжье – Нижний Новгород столкнулся с грузовым автомобилем.

По данным Государственной инспекции по труду, в результате столкновения погиб водитель грузовика. Информация о других пострадавших уточняется.

Трудовая инспекция выяснят обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений участников ДТП.

Также на месте происшествия работают сотрудники транспортной прокуроры и следственно-оперативная группа транспортной полиции. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Андрей Репин