В Новоузенске завели дело о халатности после жалоб сирот на разваливающиеся дома

Новоузенский межрайонный отдел СУ СКР по Саратовской области завел дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении сотрудников муниципальной администрации, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2016 году на основании разрешения должностных лиц администрации в Парковом переулке Новоузенска сдали два многоквартирных дома для предоставления жилья сиротам по договорам соцнайма. «После заселения указанных лиц с 2017 года по настоящее время в домах появились дефекты в виде трещин на стенах, кровле домов», — говорится в релизе.

Ход расследования взял на личный контроль глава регионального ведомства Дмитрий Костин.

Дарья Васенина

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