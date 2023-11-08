Жителя Можги будут судить за смертельный наезд на подростка-велосипедиста

В Удмуртии перед судом предстанет 33-летний житель Можгинского района, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и смерти подростка (п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в момент аварии водитель был нетрезв.

По данным следствия, трагедия произошла в июне на одной из улиц Можги. Мужчина, двигавшийся на автомобиле с превышением скорости, наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток в момент аварии двигался во встречном направлении. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.

Рассмотрение материалов уголовного дела займется Можгинский районный суд.