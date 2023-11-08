Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Можги будут судить за смертельный наезд на подростка-велосипедиста

В Удмуртии перед судом предстанет 33-летний житель Можгинского района, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и смерти подростка (п. «а» ч. 4 ст.264 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в момент аварии водитель был нетрезв.

По данным следствия, трагедия произошла в июне на одной из улиц Можги. Мужчина, двигавшийся на автомобиле с превышением скорости, наехал на несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток в момент аварии двигался во встречном направлении. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.

Рассмотрение материалов уголовного дела займется Можгинский районный суд.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...