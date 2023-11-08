В Ярославле недалеко от «Альтаира» могут построить гостиницу
В Ярославле на улице Строителей мэрия предлагает построить гостиницу. Власти разместили аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.
Фото: Публичная кадастровая карта России
Участок площадью 3,8 тыс. кв.м. расположен на улице Строителей, напротив детской школы искусств №10 и в 10 минутах от ТРЦ «Альтаир». Мэрия сдает его в аренду на 70 месяцев. Там можно построить гостиницу или гостиничный комплекс. Максимальный процент застройки участка 60%, при этом этажность будущей гостиницы не ограничена.
Ежегодная арендная плата составит 1,2 млн руб. Торги по выбору желающих построить гостиницу состоятся 6 декабря.