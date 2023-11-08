В Удмуртии закупили оборудование для исследования сибиреязвенных захоронений

В Удмуртии закупили современное оборудование для проведения исследований проб с сибиреязвенного скотомогильника. С каждого такого объекта отбирается от 400 до 600 проб почвы, воды и воздуха. Новое оборудование позволяет одновременно обрабатывать почти 300 проб, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметила министр имущественных отношений Удмуртии, если в результате работы по сокращению санитарно-защитной зоны удастся добиться положительных результатов, то жители смогут свободно строить жилые дома, а также возводить совместно с муниципалитетом объекты культурного назначения.

Всего в Удмуртии установлено 101 сибиреязвенное захоронение в 22 районах и одном городе. Объекты несут возможность возникновения инфекционного заболевания, что опасно для животных и людей. Последний случай среди животных зарегистрировали в 1997 году в Граховском районе.