Житель Жигулевска оштрафован на 1 млн рублей за взятку ветеринару

Прокуратура Октябрьска поддержала государственное обвинение в отношении жителя Жигулевска. Ему инкриминировалась дача взятки ветеринару лично, за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подсудимый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере одного млн руб.»,— говорится в сообщении.

Судебное следствие выяснило, что подсудимый, который находился на территории Самарской области до 13 января минувшего года, попросил ветеринара районной станции по борьбе с болезнями животных регионального ветобъединения оказать фиктивную услугу. Речь шла об осмотре мяса и транспорта без фактического проведения процедуры с последующим оформлением на продукцию ветеринарных свидетельств установленной формы.

После этого с 13 января по 12 августа минувшего года подсудимый перевел ветеринарному врачу средства на общую сумму 267,6 тыс. руб. как взятку. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее ветеринар был оштрафован за получение взятки на 1,6 млн руб. Также он лишился права заниматься осуществлением государственного ветеринарного контроля (надзора) на пять лет.

Георгий Портнов