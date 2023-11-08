Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае увеличилась на 34%

В октябре 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 4 млн тонн, что на 34,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего за десять месяцев 2023 года в Прикамье на железнодорожный транспорт было погружено 35,7 млн тонн, что на 14,3 больше показателя аналогичного периода 2022 года. Лидерами по погрузке стали химические и минеральные удобрения – 12,3 млн тонн (+21,7% к январю – октябрю 2022 года).

В целом на Свердловской железной дороге в октябре 2023 года погрузка составила 12,3 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.