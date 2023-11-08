Владимир Путин подарил куклу больной девочке из Невьянска в центре Рогачева

Президент Владимир Путин подарил куклу девочке из Невьянска (Свердловская область), которая проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева в Москве. Врачи рассказали, что ребенку предстоит сложная операция — у ребенка сложно расположенная опухоль. Мама девочки поделилась, что очень рада, что ребенок попал в этот медицинский центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Девочка показала президенту свой рисунок кота. Глава государства подарил ей и еще одной пациентке, которая лежит в этой же палате куклы, а также сфотографировался по просьбе родителей.

Центр имени Дмитрия Рогачева является одним из ведущим по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Решение о ее создании было принято в 2005 году.

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