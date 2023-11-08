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Пермский газовик выступит техническим кандидатом в Чайковском

Замглавного инженера Чайковского филиала «Газпром газораспределение Пермь» Денис Литаврин подал заявку на участие в конкурсе на пост главы Чайковского округа. Помимо него документы подали также считающийся основным кандидатом - замглавы города Алексей Агафонов, бывший член молодежного парламента Пермского края Иван Юрков, депутат заксобрания Алексей Наборщиков, управляющий с функцией кассира ООО «Деловой центр на Луговой» Иван Юрков, руководитель ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» Вячеслав Трубников, ИП Николай Богданов и начальник участка ООО «Пермский гравий» Олег Ведров.

Денис Литаврин

Денис Литаврин

Фото: ВК\Чайковская Вечерка

Денис Литаврин

Фото: ВК\Чайковская Вечерка

Всего на конкурс по отбору мэра Чайковского заявилось восемь человек. Срок подачи заявок закончился сегодня

Напомним, господин Литаврин ранее рассматривался краевыми властями в качестве замены уходящего на пенсию главы Чайковского округа Юрия Вострикова, однако последний смог убедить краевых коллег сделать ставку на своего зама, полковника полиции Алексей Агафонова. По данным «Ъ-Прикамье», господин Литаврин выступает в качестве технического кандидата, который выйдет во второй тур и составит конкуренцию основному претенденту в финале конкурса. В дальнейшем господин Литаврин может занять пост замглавы Чайковского.

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