На Кубани летом отдохнули 126 тысяч детей из регионов РФ и других стран

В Краснодарском крае подвели итоги летней оздоровительной кампании. В 2023 году на курортах региона отдохнули 370 тыс. детей, из них 126 тыс. – жители других регионов РФ и стран. Особое внимание уделялось детям социально незащищенных категорий, сообщает пресс-служба Заксобрания Кубани.

Всего в крае в этом году работала 1521 оздоровительная организация для детей, в том числе 91 стационарная здравница, 982 пришкольных лагеря, 406 лагерей труда и отдыха, 42 — палаточного типа. В ЗСК отметили, что в нынешнем сезоне на Кубани начали работать три новых лагеря. В целом, бюджет оздоровительной кампании в этом году составил 3 млрд руб.

На совещания, посвященном итогам оздоровительной кампании также обсудили и различные меры поддержки, которые оказывают отрасли по организации детского отдыха. Так, для краевых и муниципальных детских оздоровительных организаций в этом году сохранили ставку по налогу на имущество в размере 1%. В 2022 году ей воспользовались 24 детских здравницы. Сейчас ведется работа, чтобы пролонгировать сниженную ставку в будущем году.

Кроме того, реализуются дополнительные меры поддержки. Среди них: предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Перед началом следующего курортного сезона нам необходимо обсудить правоприменительную практику в части организации и доступности оздоровления детей из семей участников спецоперации, а также выполнения поручения Президента России по использованию особо охраняемых природных территорий в рекреационных целях. Эти вопросы не утратят свою актуальность», — подытожил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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