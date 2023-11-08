СК опроверг информацию о прекращении поисков подростков, пропавших на пике Поднебесный

В следственном управлении СК РФ Кемеровской области опровергли информацию о прекращении поисков трех подростков, пропавших еще в июне в районе пика Поднебесный, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проведение мероприятий, направленных на установление местонахождения подростков, не прекращается и ведётся в непрерывном режиме. В настоящее время в месте безвестного исчезновения мальчиков продолжают поисковую работу несколько человек из числа спасателей», - сказано в сообщении.

Дети в возрасте 13-ти, 14-ти и 15-ти лет пропали 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный. Они должны были прийти в приют «Рубановский», однако так и не вернулись.

Пик Поднебесный находится на территории хребта Кузнецкий Алатау, на границе Кузбасса и Хакасии. Его высота достигает 1,5 тыс. м.

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Александр Киселев