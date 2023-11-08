Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Казани составит в 2024 году 23,8 млрд рублей
Общий объем налоговых и неналоговых доходов казанского бюджета по итогам следующего года прогнозируется на уровне 23,8 млрд руб. Об этом на публичных слушаниях в исполкоме города сказал глава финансового управления Ирек Мухаметшин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, из общей суммы 21,2 млрд руб. составят налоги, оставшиеся средства — неналоговые доходы.
При этом доходная часть бюджета прогнозируется на уровне 41,5 млрд руб., что на 3,7 млрд руб. больше, чем в 2023-м.
«Основными источниками налоговых доходов бюджета Казани, как и в прежние годы, остаются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и земельный налог, составляющие 91,8% в налоговых доходах бюджета»,— отметил господин Мухаметшин.