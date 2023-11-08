Полузащитник «Астаны» может перейти в казанский «Рубин»

Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг может пополнить состав казанского «Рубина». Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на свой источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отмечается, что хавбек может пополнить казанскую команду уже в ближайшее трансферное окно. Переход будет осуществлен игроком на правах свободного агента, поскольку его нынешний контракт с казахстанцами заканчивается в декабре этого года.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Макса Эбонга составляет 1.2 млн евро.

"Ъ-Казань"