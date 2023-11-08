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Полузащитник «Астаны» может перейти в казанский «Рубин»

Полузащитник «Астаны» Макс Эбонг может пополнить состав казанского «Рубина». Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на свой источник.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отмечается, что хавбек может пополнить казанскую команду уже в ближайшее трансферное окно. Переход будет осуществлен игроком на правах свободного агента, поскольку его нынешний контракт с казахстанцами заканчивается в декабре этого года.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Макса Эбонга составляет 1.2 млн евро.

"Ъ-Казань"

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