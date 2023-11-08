Сразу три машины сбили пешехода в Крымске

В Крымске пешехода сбили сразу три машины. Это произошло утром 6 ноября, мужчина скончался, рассказали в среду в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе «Крымск – Аккерменка», водитель «Деу Нексиа» сбил пешехода, который находился на дороге. От удара мужчину отбросило на встречку, где его сбили еще две машины.

От полученных травм пешеход скончался. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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