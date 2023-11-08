Действующий глава Краснокамска допущен к конкурсу на пост градоначальника

На конкурс по отбору главы Краснокамского городского округа допущены все ранее заявившиеся претенденты: действующий руководитель муниципалитета Игорь Быкариз, начальник управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа Илья Куличков и временно безработный Андрей Золотарев. Об этом сообщает телеграм-канал совета представительных органов Пермского края «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сам конкурс состоится 17 ноября. Кандидаты представят комиссии свои программы развития округа. Претенденты, набравшие по итогам конкурса максимум баллов, будут представлены депутатам местной думы 22 ноября.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что основным кандидатом на пост главы является Игорь Быкариз. Однако в начале ноября прокуратура Пермского края направила в региональную комиссию по противодействию коррупции информацию о неурегулированном конфликте интересов господина Быкариза. На данный момент обращение прокуратуры еще не рассмотрено.