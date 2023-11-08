Ужесточен приговор предпринимателям, платившим взятки чиновникам минздрава

Верховный суд Республики Алтай по представлению прокуратуры ужесточил приговор предпринимателям Галине Дробышевой и Михаилу Алексееву, осужденным на 4 и 4,5 года условно за дачу взяток (ст. 291 УК РФ). Условный срок им заменили реальным, рассказали в прокуратуре, добавив, что Галина Дробышева будет отбывать срок в колонии общего режима, Михаил Алексеев — колонии строгого режима. Кроме того, каждый выплатит штраф в размене 13 млн руб.

По версии следствия, с ноября 2020-го по январь 2021 года коммерсанты передавали министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову взятки на сумму 13 млн руб. за заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров и изделий для борьбы с коронавирусом. В августе 2022 года городской суд Горно-Алтайска назначил предпринимателям условные сроки, сочтя смягчающими вину обстоятельствами явки с повинной, признательные показания и активную помощь в расследовании дела.

Гособвинение подало апелляционное представление на приговор «в связи с мягкостью назначенного наказания». В ноябре того же года на Алтае судили экс-министра Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова, которые обвинялись в получении взяток (ст. 290 УК РФ). Каждому присудили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 15 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев