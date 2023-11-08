Веб-дизайнер из Петербурга пропал после поездки на Кипр

Жительница Мурино Ленинградской области сообщила в полицию о пропаже ее 33-летнего сына — веб-дизайнера из Санкт-Петербурга, который должен был 6 ноября прилететь из Кипра в Пулково, сообщил телеканал «78».

По информации издания, женщина подала заявление 7 ноября. В начале ноября у ее сына был запланирован перелет с двумя пересадками. Из Кипра он планировал долететь до Красноярска через Ереван и Петербург. Последний раз мужчина выходил на связь перед вылетом.

Согласно ориентировке, полиция разыскивает худощавого мужчину среднего роста с темными густыми бровями и голубыми глазами. На правой руке у него нанесена татуировка — китайские иероглифы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте