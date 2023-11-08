Константин Струков попал под санкции Великобритании

Великобритания включила в санкционный список владельца группы компаний «Южуралзолото», вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Обновленный перечень опубликован на сайте британского правительства.

Согласно документу, Константин Струков попал под санкции из-за того, что «вовлечен в получение выгоды или поддержки от правительства России», занимаясь бизнесом «в секторе, имеющем стратегическое значение» для правительства РФ.

Всего Великобритания добавила в санкционный список 29 человек и компаний. Среди них Российский союз промышленников и предпринимателей, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), золотодобывающая компания Nord Gold, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и другие.

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