Пермские дилеры начали продавать китайские премиальные электрокары Lixiang

Ряд пермских дилеров организовали продажи китайских премиальных внедорожников Lixiang (Li Auto), обнаружил «Ъ-Прикамье» на профильных сервисах. Так, согласно данным площадок Аvito и Аvto.ru, гибриды-внедорожники можно купить у компаний VERRA и «Автопрестиж». Указанную марку также продают пермские мультибрендовые салоны «Ключавто», «Карлссон Пермь», «Прохор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avto.ru Фото: avto.ru

В продаже в данный момент есть только топовая модель Li Auto L9. В различных комплектациях гибрид продается от 7,5 до 10 млн руб. В РФ этот бренд не имеет официального дилера, все авто завозятся в рамках параллельного импорта. В VERRA сообщили «Ъ-Прикамье», что уже реализовали пермякам несколько авто. В статистике по Пермскому краю в этом году факты регистрации Lixiang пока не фиксировались.