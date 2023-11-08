Три района Курской области обстреляли со стороны Украины; есть разрушения
Со стороны Украины сегодня днем были обстреляны Кореневский, Рыльский и Суджанский районы Курской области. В одном населенном пункте зафиксированы разрушения, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В Кореневском районе под обстрел попало село Успеновка — установлено попадание четырех снарядов. Повреждения зарегистрированы в трех домовладениях: в одном пострадали окна, в других — забор и ворота.
Атака приграничных территорий Рыльского района обошлась без последствий. Последствия удара по селу Горналь Суджанского района устанавливаются.
«Обязательно поможем всем собственникам в восстановлении испорченного имущества»,— заключил господин Старовойт.