Три района Курской области обстреляли со стороны Украины; есть разрушения

Со стороны Украины сегодня днем были обстреляны Кореневский, Рыльский и Суджанский районы Курской области. В одном населенном пункте зафиксированы разрушения, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В Кореневском районе под обстрел попало село Успеновка — установлено попадание четырех снарядов. Повреждения зарегистрированы в трех домовладениях: в одном пострадали окна, в других — забор и ворота.

Атака приграничных территорий Рыльского района обошлась без последствий. Последствия удара по селу Горналь Суджанского района устанавливаются.

«Обязательно поможем всем собственникам в восстановлении испорченного имущества»,— заключил господин Старовойт.

Алина Морозова

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