«Парижане выйдут из группы»

Первый день четвертого тура Лиги чемпионов принес несколько неожиданных результатов. Например, в группе F «Пари Сен-Жермен» проиграл «Милану» 1:2, а «Боруссия» одолела «Ньюкасл» 2:0 и вышла на первую строчку. «Шахтер» же победил «Барселону» 1:0 в группе H. Тем временем две команды из группы G гарантированно получили проход в play-off. «Манчестер Сити» обыграл швейцарский «Янг Бойз» 3:0, а «Лейпциг» выиграл у «Црвены Звезды» 2:1. Чего ожидать от второго дня четвертого тура? Какие команды могут преподнести новые сюрпризы? Эти вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, амбассадором «Лиги Ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Несмотря на два поражения от «Ньюкасла» и «Милана», я не сомневаюсь, что парижане из группы выйдут, возможно, даже с первого места, потому что впереди еще два тура. А вот ситуация с «Ньюкаслом» непонятная. Английскому клубу предстоит еще встреча с ПСЖ во Франции, так что, уверен, букмекерские компании пересмотрят коэффициенты на расклады в этом квартете. Кстати, один из клиентов «Лиги Ставок» перед игрой «Милан»—ПСЖ зарядил на победу хозяев 500 тыс. руб. и забрал сумму, которая превысила 1,5 млн руб. При этом мы верили в победу «Ньюкасла», в победу ПСЖ и ошиблись. Что касается «Ньюкасла», все понятно — там был бой равных соперников. А вот «Пари Сен-Жермен», мне кажется, «Милан» превосходит и продолжает превосходить, несмотря на это поражение. Что пошло не так в этом матче?

— Нужно было, наверное, думать о другом, когда речь шла о «Милане». Нужно было вспомнить, например, как в прошлом сезоне был великолепный «Наполи», а «Милан» взял и его выбил из розыгрыша. Нужно было думать о том, что в футболе случается все что угодно, что есть стадион «Сан-Сиро», который погонит своих вперед. Мы как-то на это намекали, но все равно ставили безоглядно на ПСЖ. А вот «Милан» сделал свое дело. Я согласен, что «Пари Сен-Жермен» это никак не навредит, французы пойдут дальше.

Что касается «Ньюкасла», наверное, стоит пересмотреть свое отношение к этому клубу, потому что, опять же, вся статистика говорила за «Ньюкасл». Мы посмотрели на то, что «Боруссия» проиграла «Баварии» 0:4, а «Ньюкасл» при этом выиграл у «Манчестер Юнайтед» 3:0, 4:0 у «Кристал Пэлас», 1:0 у «Арсенала». А на поле все перевернулось. Я совершенно упустил из виду огромное количество травмированных у «Ньюкасла» — порядка 10 человек.

— При этом «экспресс» от Виктора Гусева с победами «Атлетико» над «Селтиком», а там вообще 6:0 вышло, и «Лацио» над «Фейеноордом», где счет был 1:0, хотя там все было сложнее, все равно зашел. А коэффициент у этого «экспресса» был около 5.

— Мы также угадали, что «Манчестер Сити» снова забьет три мяча. Так и вышло в матче с «Янг Бойз».

— А поражение «Барселоны» от «Шахтера» 0:1 вас удивило?

— Мы говорили о сложном моменте в жизни «Барселоны», внефутбольном, может быть, это сказалось. Но также мы говорили о том, что внефутбольная ситуация в итоге не повлияет на великий клуб. Я думаю, что так же не повлияет и это поражение, и «Барселона» пойдет дальше. Другое дело, что в текущем виде ей будет сложно как-то на заключительном этапе бороться с клубами типа ПСЖ, «Манчестер Сити».

— Сегодня у нас еще восемь матчей Лиги чемпионов. Я с первого слота хочу начать. В группе D «Реал Сосьедад» принимает «Бенфику». Победу хозяев в «Лиге Ставок» можно взять за 1,76, а гостей — почти за 5. В этот раз аутсайдер может огрызнуться?

— Должна упереться «Бенфика». У нее ноль очков, ноль забитых мячей в предыдущих турах. Вы знаете, меня как-то удивило, что, по статистике, за «Бенфику» болеет большее количество людей во всем мире, чем за любой другой клуб. Можете себе представить? Не за «Милан», не за «Реал», а за «Бенфику». Думая об этом, «Бенфика» должна что-то сделать. Я, кстати, полагаю, что тут может найти коса на камень и даже все ничьей закончиться.

— Очень популярна ставка на то, что «обе не забьют» за 1,84. А самый популярный счет — 1:0. Победа «Реал Сосьедада» идет за 6,4. И мне кажется, что он фаворит. А что касается Арсена Захаряна, как вы считаете, выйдет он на поле?

— Я думаю, что выйдет, потому что вроде бы травма позади, и он не вызван в нашу сборную по причине недостаточной игровой практики, а не потому, что травмирован. Так что вроде бы с ним все нормально, и мы желаем ему успеха.

— На первый взгляд, сегодня все должно обойтись без сенсаций. В каждом матче есть явный фаворит и аутсайдер. Кто может поверить, что «Бавария» дома уступит турецком «Галатасараю», или что лондонский «Арсенал» на своем поле проиграет «Севилье»? Я уж молчу о мадридском «Реале», который играет с португальской «Брагой». Но на один матч из группы A я смотрю очень внимательно, речь идет о встрече «Копенгагена» и «Манчестер Юнайтед». Последний — фаворит, в «Лиге Ставок» коэффициент на его победу составляет 1,72. Но мы знаем, что происходит с командой. Можно здесь найти какую-нибудь дерзкую ставку?

— Вы перечислили матчи, в которых вроде бы все ясно, а вот с «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед» нет. «Копенгаген» очень достойно сыграл с «Баварией», между прочим. В первом матче «Манчестер Юнайтед» выиграл в Дании, но «Копенгаген» мог и сравнять счет, но не забил пенальти. Поэтому при всем том, что происходит с «Манчестером», с критикой Эрика тен Хага, с разладом в команде, с тем, что «Юнайтед» проиграл «Сити» в чемпионате 0:3, а «Ньюкаслу» в кубке 0:3, тут всякое может быть. Поэтому «Копенгаген» имеет свой шанс.

— Да, мне тоже так кажется. По крайней мере, ставка на то, что он не проиграет за 2, выглядит очень любопытно или, например, ничья за 4. Хотя после поражения ПСЖ даже не знаю, что сказать.

— Да, давайте возьмем или ничью, или что «Копенгаген» не проиграет.

— А победу «Баварии» за 1,2, я так понимаю, с закрытыми глазами сегодня берем?

— «Бавария» выиграла в Турции 3:1. Тут можно посмотреть на забитые и пропущенные. «Бавария», например, в Бундеслиге пропустила меньше всех, восемь мячей в десяти матчах, кстати, ни одного поражения не потерпела. А в Лиге чемпионов она постоянно пропускает. Они у «Манчестер Юнайтед» выиграли 4:3, у «Копенгагена» — 2:1. Поэтому, как вариант, с этим как-то можно поиграть.

— Аналитики «Лиги Ставок» в этот раз предлагают эксклюзивную линию для Гарри Кейна, в том числе с высокими коэффициентами. Самый высокий, который я нашел, например, — «точный счет 3:1» и «гол Кейна» идут с коэффициентом 15. Или скромный «гол Кейна» и «победа "Баварии"» за 1,65. Забьет Кейн?

— Думаю, что забьет. Кейн в ударе. В последнем туре с «Боруссией», когда 4:0 победила «Бавария», он сделал хет-трик. И в целом забил 15 мячей и еще сделал пять передач в 10 матчах, причем всего три с пенальти. Кстати, он же бьет пенальти — об этом тоже нельзя забывать. И наверняка в таком матче один пенальти да поставят, по нынешним временам это обычное дело. А если пенальти, то это Кейн. А если Кейн, то он забьет.

— В эксклюзивной линии на то, что Кейн забьет, можно поставить с коэффициентом 1,4. А на то, что забьет с пенальти, с коэффициентом выше 3. И сегодня еще два верняка: победа «Арсенала» над «Севильей» за 1,32 и победа мадридского «Реала» над «Брагой» за 1,21. Можно объединять в «экспресс» эти две победы?

— Думаю, что можно. Хотя «Арсенал» не проигрывает дома семь матчей, с другой стороны, «Севилья» — еврокубковый боец. Мы знаем, что «Севилье» есть что доказывать, потому что дома в своем чемпионате она занимает всего лишь 15-е место. Где проявить себя, как не в таком матче? Сейчас у нее всего два очка, две ничьи, но во всех матчах «Севилья» забивала, например. За это можно зацепиться.