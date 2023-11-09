Он в этом деле ретрит
Школа духовных практик судится с уральским бизнесменом из-за видеоразоблачения
Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск ретритного центра «Школа Гивина» к бизнесмену из Екатеринбурга Андрею Калетину о защите деловой репутации. По мнению истца, размещенный в 2019 году ответчиком в YouTube видеоролик о деятельности организации носит порочащий характер. Ближайшее заседание назначено на 30 ноября. В настоящее время готова психолого-лингвистическая экспертиза по делу. По словам экспертов, судебная практика в последнее время на стороне истцов, если им удается доказать содержание в видео порочащих сведений.
Следующее судебное заседание по делу уральского бизнесмена пройдет 30 ноября
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Видеоролик «Разоблачение школы Гивина» был опубликован на YouTube-канале уральского бизнесмена, владельца завода «Эма» Андрея Калетина (114 тыс. подписчиков) в 2019 году. Он начинает свой выпуск с извинений перед зрителями за то, что говорил об этой школе только положительное. Затем бизнесмен рассказал, как прошел несколько ретритов (духовных практик), которые организовывала школа, и остался ими недоволен.
Так, по мнению господина Калетина, при прохождении «Практики тишины» у некоторых учеников могут случаться нервные срывы. При этом организаторы и инструкторы школы, согласно договору, не берут на себя за это ответственность. «Эксперименты ставят они, руководят они, а заказчик полностью несет на себе всю ответственность»,— отметил он в ролике.
Андрей Калетин заявил, что руководители школы «циничны», «инструкторы зазомбированы», а сам Гивин «довольно мутный персонаж».
В марте 2023 года в адрес Андрея Калетина поступил иск о защите деловой репутации. Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал индивидуальный предприниматель Сергей Севостьянов (указан как контактное лицо на сайте школы). Согласно материалам суда, истец пытается через суд добиться удаления видеоролика о разоблачении. На сегодня ролик имеет более 62 тыс. просмотров.
Следующее заседание суда состоится 30 ноября. Согласно материалам суда, истец заявил ходатайство о проведении психолого-лингвистической экспертизы видеоролика. Ее заключение в октябре поступило в суд, но к какому выводу пришел эксперт, пока не раскрывается.
В беседе с «Ъ-Урал» господин Севостьянов заявил, что представители школы пытались уладить ситуацию в досудебном порядке, но это не увенчалось успехом, поэтому им пришлось обращаться в суд.
Как указано на сайте организации, школа — это пошаговая методика, «очищенная от религиозной, идеологической и прочей культурной специфики разных времен и народов». «Цель Школы — построить здоровое общество, живущее по принципам взаимопомощи и гармонии с природой и окружающим миром, в котором наши дети и внуки смогут жить счастливо, любить свою родину и брать ответственность не только за себя, но и за свое окружение»,— говорится в описании на сайте. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, истец Сергей Севостьянов является исполнительным директором Межрегиональной общественной организации содействия духовно-нравственному и творческому развитию личности «Пробуждение» (зарегистрирована в Москве).
Андрей Калетин вместе с сыном Андреем владеет ЗАО «Завод ЭМА» и ПАО «Уральский завод ЭМА» в Екатеринбурге. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, выручка ЗАО в 2021 году составила 603,2 млн руб., чистая прибыль — 22,5 млн руб. Завод «ЭМА» находится в Екатеринбурге и занимается производством инструментов, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях.
По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгения Дедкова, чтобы суд встал на сторону истца, экспертиза должна доказать, что те сведения, которые оспариваются, носят характер утверждения о фактах, а не являются оценочными суждениями и выражением мнения. «Если суд констатирует, что утверждения о фактах не было, то такой иск не подлежит удовлетворению»,— объяснил «Ъ-Урал» господин Дедков. Он добавил, что истцу предстоит доказать, что информация, которая была распространена, носит порочащий характер — вызывает негативные эмоции и ухудшает впечатление о школе.
Как рассказала «Ъ-Урал» юрист компании «Генезис» Надежда Полищук, сегодня наблюдается тенденция увеличения количества подобных споров. «На данный момент в соответствии со сведениями, содержащимися в системе “Мой Арбитр”, было рассмотрено порядка 40 дел, непосредственно связанных с защитой деловой репутации из-за видео на платформе YouTube, которые как раз содержат в себе порочащие сведения. Суд чаще всего встает на сторону истца, чьи права были нарушены, если судом при фактическом рассмотрении дела были действительно установлены нарушения со стороны ответчика»,— прокомментировала госпожа Полищук.