Он в этом деле ретрит

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск ретритного центра «Школа Гивина» к бизнесмену из Екатеринбурга Андрею Калетину о защите деловой репутации. По мнению истца, размещенный в 2019 году ответчиком в YouTube видеоролик о деятельности организации носит порочащий характер. Ближайшее заседание назначено на 30 ноября. В настоящее время готова психолого-лингвистическая экспертиза по делу. По словам экспертов, судебная практика в последнее время на стороне истцов, если им удается доказать содержание в видео порочащих сведений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следующее судебное заседание по делу уральского бизнесмена пройдет 30 ноября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Следующее судебное заседание по делу уральского бизнесмена пройдет 30 ноября

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Видеоролик «Разоблачение школы Гивина» был опубликован на YouTube-канале уральского бизнесмена, владельца завода «Эма» Андрея Калетина (114 тыс. подписчиков) в 2019 году. Он начинает свой выпуск с извинений перед зрителями за то, что говорил об этой школе только положительное. Затем бизнесмен рассказал, как прошел несколько ретритов (духовных практик), которые организовывала школа, и остался ими недоволен.

Так, по мнению господина Калетина, при прохождении «Практики тишины» у некоторых учеников могут случаться нервные срывы. При этом организаторы и инструкторы школы, согласно договору, не берут на себя за это ответственность. «Эксперименты ставят они, руководят они, а заказчик полностью несет на себе всю ответственность»,— отметил он в ролике.

Андрей Калетин заявил, что руководители школы «циничны», «инструкторы зазомбированы», а сам Гивин «довольно мутный персонаж».

В марте 2023 года в адрес Андрея Калетина поступил иск о защите деловой репутации. Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал индивидуальный предприниматель Сергей Севостьянов (указан как контактное лицо на сайте школы). Согласно материалам суда, истец пытается через суд добиться удаления видеоролика о разоблачении. На сегодня ролик имеет более 62 тыс. просмотров.

Следующее заседание суда состоится 30 ноября. Согласно материалам суда, истец заявил ходатайство о проведении психолого-лингвистической экспертизы видеоролика. Ее заключение в октябре поступило в суд, но к какому выводу пришел эксперт, пока не раскрывается.

В беседе с «Ъ-Урал» господин Севостьянов заявил, что представители школы пытались уладить ситуацию в досудебном порядке, но это не увенчалось успехом, поэтому им пришлось обращаться в суд.

Как указано на сайте организации, школа — это пошаговая методика, «очищенная от религиозной, идеологической и прочей культурной специфики разных времен и народов». «Цель Школы — построить здоровое общество, живущее по принципам взаимопомощи и гармонии с природой и окружающим миром, в котором наши дети и внуки смогут жить счастливо, любить свою родину и брать ответственность не только за себя, но и за свое окружение»,— говорится в описании на сайте. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, истец Сергей Севостьянов является исполнительным директором Межрегиональной общественной организации содействия духовно-нравственному и творческому развитию личности «Пробуждение» (зарегистрирована в Москве).

Андрей Калетин вместе с сыном Андреем владеет ЗАО «Завод ЭМА» и ПАО «Уральский завод ЭМА» в Екатеринбурге. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, выручка ЗАО в 2021 году составила 603,2 млн руб., чистая прибыль — 22,5 млн руб. Завод «ЭМА» находится в Екатеринбурге и занимается производством инструментов, оборудования и приспособлений, применяемых в медицинских целях.

По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгения Дедкова, чтобы суд встал на сторону истца, экспертиза должна доказать, что те сведения, которые оспариваются, носят характер утверждения о фактах, а не являются оценочными суждениями и выражением мнения. «Если суд констатирует, что утверждения о фактах не было, то такой иск не подлежит удовлетворению»,— объяснил «Ъ-Урал» господин Дедков. Он добавил, что истцу предстоит доказать, что информация, которая была распространена, носит порочащий характер — вызывает негативные эмоции и ухудшает впечатление о школе.

Как рассказала «Ъ-Урал» юрист компании «Генезис» Надежда Полищук, сегодня наблюдается тенденция увеличения количества подобных споров. «На данный момент в соответствии со сведениями, содержащимися в системе “Мой Арбитр”, было рассмотрено порядка 40 дел, непосредственно связанных с защитой деловой репутации из-за видео на платформе YouTube, которые как раз содержат в себе порочащие сведения. Суд чаще всего встает на сторону истца, чьи права были нарушены, если судом при фактическом рассмотрении дела были действительно установлены нарушения со стороны ответчика»,— прокомментировала госпожа Полищук.

Мария Игнатова