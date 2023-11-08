СКА пожаловался в КХЛ на нецензурные выкрики фанатов «Спартака» на игре в Москве

Руководство петербургского хоккейного клуба СКА обратилось в Континентальную хоккейную лигу с просьбой отреагировать на нецензурные выкрики фанатов «Спартака» во время матча регулярного чемпионата в Москве, сообщил «Чемпионат».

По мнению руководителей петербургского клуба, такое поведение болельщиков нарушает дисциплинарный регламент. В обращении подчеркнули, что такое нарушение со стороны фанатского сектора, согласно пункту 70.6 регламента КХЛ, приводит к штрафу для клуба в размере 1 млн руб. Руководство СКА обратило внимание, что оскорбительные выкрики болельщиков были слышны не только на арене, но также попали в трансляцию матча, которую могли смотреть дети.

«В то время, когда в Петербурге хоккей давно стал мероприятием для всей семьи, на матчах отдельных команд в Москве культивируется атмосфера вражды, что не идет на пользу популяризации нашего вида спорта»,— говорится в сообщении СКА.

По поводу неэтичного поведения фанатов московской команды высказался также тренер Андрей Назаров.

«Лично мне при просмотре матча в прямом эфире федерального телеканала было неприятно слышать нецензурные крики с трибун в адрес СКА. А ведь на трибунах, как и у телевизоров, собрались целые семьи, включая женщин и детей. Я, конечно, понимаю, что продукт, являющийся составляющей хот-дога, формально не является нецензурной бранью, но все же все понимают»,— отметил господин Назаров.

Матч между СКА и «Спартаком» прошел 6 ноября на арене «Мегаспорт» в Москве и закончился победой москвичей со счетом 3:2.

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