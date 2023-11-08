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Коммерсантъ FM
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«Их выбирают клиенты, которым крайне важны границы»

Светлана Бардина — о пентхаусах

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие запросы у потенциальных покупателей жилья на верхних этажах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Статусные жилые метры на верхних этажах — особый формат на столичном рынке недвижимости. По данным экспертов компании One Moscow, пентхаусы запроектированы в 33 из 37 объектов премиум-класса. Если рассмотреть строящиеся проекты только с жилыми вариантами, то пентхаусы можно найти в 20 домах из 21. При этом их доля не превышает 3% от общего количества квартир и апартаментов в реализации. Сегодня в экспозиции первичного сегмента 390 таких лотов.

Пентхаусы — это просторные квартиры, расположенные на верхних этажах. К их ключевым преимуществам относятся панорамные виды на город, террасы, высокие потолки, малое количество соседей на этаже и наиболее высокое расположение в здании.

Если рассмотреть весь рынок недвижимости, то на такие уникальные, редкие и дорогие форматы, как пентхаусы, традиционно фиксируется стабильный спрос, отмечают брокеры. Их выбирают те, кому важна приватность.

В основном это потенциальные клиенты, привыкшие, к примеру, к жизни в большом загородном доме. В числе запросов от таких потребителей — достаточное личное пространство и большое количество зон, где можно уединенно провести время. То есть это люди, которым крайне важны границы и которые особенно ценят приватность.

Например, в одном из домов проекта на улице Академика Королева на 25-м этаже предусмотрен четырехспальный пентхаус площадью около 170 кв. м с собственной 50-метровой террасой. Там на свежем воздухе можно провести время с семьей, устроить семейный вечер, отдохнуть, полюбоваться огнями ночного города или заняться спортом.

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