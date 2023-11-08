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Коммерсантъ FM
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«Город страстей и невероятных историй»

Петр Воронков — о роли Буэнос-Айреса в судьбе Вацлава Нижинского

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о трагической судьбе выдающегося танцовщика.

Фото: AP

Фото: AP

И вновь сегодня Буэнос-Айрес, город страстей и невероятных историй. Здесь женился самый выдающийся танцовщик XX века Вацлав Нижинский. Казалось бы, ну женился и женился, тоже мне бином Ньютона. Однако нужна хотя бы краткая предыстория.

Великий Сергей Дягилев отправил его на гастроли в Южную Америку. Некому было танцевать, он вынужден был отпустить Нижинского, хотя до этого контролировал каждый его шаг. Особенно жестко пресекались попытки юного гения очутиться в борделе, среди женщин, хотя несколько раз это ему удавалось.

И вот Нижинский в расцвете сил — ему 24 года — оказывается на пароходе, пересекающем Атлантику, в окружении очаровательных балерин, причем одна из них, Ромула Пульски, давно и безнадежно в него влюблена.

Воздух свободы сделал свое дело. Неожиданно для балерины, всей труппы, по-моему, отчасти даже для себя, за три дня до прибытия в Бразилию он делает ей предложение. Кольца они купили в Рио, а по приезде в Буэнос-Айрес поселились в шикарном в те времена отеле Majestic. Публика принимала их восторженно. Они гуляли по улицам, заходили в зоопарк — Нижинский любил животных.

Исповеди перед венчанием у него не получилось, слишком трудным был языковой барьер, а с Ромолы батюшка взял обещание запретить мужу танцевать в «аморальном балете "Шехерезада"».

На Рождество молодые собирались в Санкт-Петербург, но тут получили телеграмму: «Ваши услуги "Русскому балету" больше не требуются. Не возвращайтесь к нам. Сергей Дягилев».

Потом были долгие скитания: Венгрия, Англия, Австрия, Штаты, опять Аргентина. В конце концов, Нижинский помирился с Дягилевым, но душевное его здоровье было настолько слабым, что в 30 лет свет разума погас для него навсегда. Еще 30 лет он жил в клиниках Европы, и Ромола никогда его не покидала.

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