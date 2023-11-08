Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какой самодельный транспорт правоохранители конфисковали у местного умельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прочитал в новостях об очередной победе наших правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, у местного жителя изъяли самодельный транспорт, которым он управлял, будучи нетрезвым.

Самоделку конфисковали в собственность государства, а провинившемуся суд назначил 200 часов обязательных работ. Но тут, как всегда, интересен не столько сам факт, сколько контекст.

На нескольких неумело сделанных фотографиях (вероятно, снимали не для красоты, а для судебного дела) можно это транспортное средство рассмотреть. На раму установлен открытый грузовой кузов, сзади у него даже есть фаркоп, а по бокам от крюка — настоящие поворотники и стоп-сигналы.

Кабина тоже открытая. Руль — от «Нивы». Что под капотом, непонятно, скорее всего, мотоблок, но четыре колеса при этом у транспортного средства не тракторные, а как у легкового автомобиля.

Но, несмотря на установленную на подобие радиаторной решетки эмблему от Lada, это, конечно же, никакой не легковой автомобиль. У него нет номерных знаков, и мне любопытно было бы посмотреть, что записали в протоколе сотрудники ГИБДД, остановившие это ТС еще в мае нынешнего года в селе Великое.

Кстати, село весьма любопытное. Там есть свой Кремль с такими грандиозными постройками, которыми не всякий областной центр может похвастать. Есть каменный терем, построенный по проекту Федора Шехтеля. Отличное место для организации сначала маленькой компании, а потом и завода по производству автомобилей, созданных по проекту местного Кулибина. Но проще, конечно, лепить наши эмблемы на привозной китайский транспорт.

В Советском Союзе, кстати, который сегодня многие считают образцом духовных скреп и социальной справедливости, было даже официальное движение «Самавто», по мере сил поощрявшееся государством. К слову, пару таких самодельных шедевров из той эпохи сегодня можно увидеть на выставке «Куплю гараж», которая недавно открылась в Музее Москвы.