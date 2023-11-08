Девять свердловских школьников получили по 1 млн за победу в «Большой перемене»

Девять десятиклассников из Свердловской области получили по 1 млн руб. за победу во всероссийском школьном конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Еще порядка 10 уральских школьников получили по 200 тыс. руб.

Одна из победительниц конкурса — Элина Бархатова из Первоуральска, вместе со своей командой создала игру для подростков «Разные равные». Она направлена на знакомство школьников с российской культурой и национальными традициями.

Финал «Большой перемеы» проходил в детском центре «Артек». В него попали 1,5 тыс. школьников со всей России. От Свердловской области было направлено 125 подростков.

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