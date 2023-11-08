Экс-педагогов тамбовского техникума осудили за кражу 2,2 млн рублей у сирот

Мичуринский городской суд Тамбовской области признал бывшего соцпедагога и бывшего мастера производственного обучения Мичуринского аграрного техникума виновными в хищении 2,2 млн руб. у сирот-инвалидов. По статьям о краже в крупном размере с банковского счета (ч.3 ст. 158 УК РФ, до шести лет колонии) и мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии) двух женщин приговорили к двум с половиной и трем годам условного лишения свободы с испытательными сроками в три и три с половиной года соответственно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона, не уточняя имя осужденных. Согласно картотеке суда, речь идет о Людмиле Хорошковой и Ирине Логуновой. Им также нельзя будет заниматься педагогической деятельностью два и два с половиной года соответственно.

Судом установлено, что с апреля 2021 года по апрель 2022-го сотрудницы техникума «воспользовались возникшими между ними и двумя воспитанниками доверительными отношениями» и тайно завладели денежными средствами, находящимися на счетах детей.

В ходе заседания женщины полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и частично возместили вред. В прокуратуре региона уточнили, что суд также взыскал в пользу потерпевших материальный ущерб на общую сумму 3,1 млн руб.

Алина Морозова

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