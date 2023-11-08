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Следком проверяет обращение родителей подростков, подравшихся с мужчиной в Анапе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту видеообращения родителей подростков, на которых напал мужчина. Конфликт ранее произошел в Анапе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

17-летний ученик кадетской школы вступился за подростка, которому угрожал мужчина, началась драка. Позже мужчину оштрафовали. Родители с этим не согласились, а также заявили о бездействии сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.

Следком по факту обращения проводит проверку. По ее итогам руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов должен будет представить доклад Александру Бастрыкину.

Вячеслав Рыжков

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