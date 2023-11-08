Следком проверяет обращение родителей подростков, подравшихся с мужчиной в Анапе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту видеообращения родителей подростков, на которых напал мужчина. Конфликт ранее произошел в Анапе, сообщает пресс-служба СК РФ.
Фото: pixabay.com
17-летний ученик кадетской школы вступился за подростка, которому угрожал мужчина, началась драка. Позже мужчину оштрафовали. Родители с этим не согласились, а также заявили о бездействии сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.
Следком по факту обращения проводит проверку. По ее итогам руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов должен будет представить доклад Александру Бастрыкину.
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