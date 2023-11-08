На пост главы Переславля-Залесского претендуют два кандидата

В Переславле-Залесском на должность главы округа претендуют и.о. главы Дмитрий Зяблицкий и начальник Рязанцевского территориального управления Сергей Чиесов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что городская дума назначила конкурс по отбору кандидатур на пост главы на 1 ноября, а сами выборы — на 9 ноября.

По итогам конкурса отбора кандидатур на должность главы к выборам допущены и.о. главы городского округа Переславль-Залесский Дмитрий Зяблицкий и начальник Рязанцевского территориального управления Сергей Чиесов. 9 ноября депутаты гордумы из двух кандидатур выберут нового главу округа.

С апреля 2022 года в городском округе нет официально утвержденного руководителя. Единственный конкурс по выбору главы прошел в июле 2022 года, однако никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для победы. В этом году Переславский суд обязал думу назначить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Переславля-Залесского.

Алла Чижова