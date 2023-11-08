В Новороссийске при пожаре в частном доме погибли два брата

В Приморском районе Новороссийска при пожаре в частном доме погибли два брата. Следователи начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пожар случился рано утром 8 ноября 2023 года в доме, расположенном на улице Каштановой СНТ Голубая Даль. По предварительным данным, произошло возгорание в одной из комнат домовладения. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. После ликвидации огня пожарные нашли в доме тела 44-летнего хозяина и его брата. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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