За неделю заболеваемость COVID-19 в Прикамье выросла на 68%

За прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) COVID-19 диагностировали у 1207 жителей Пермского края (715 случаев неделей ранее), это на 68% больше показателя предыдущей недели. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

За неделю 118 человек были госпитализированы, пятеро скончались. За этот же период выздоровели 746 жителей края, ранее заболевшие коронавирусной инфекцией.

Отметим, что глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках правительственного часа в Совете Федерации сегодня сообщила, что в вакцинации от коронавирусной инфекции нет необходимости. «Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне»,— сказала глава ведомства.

Она уточнила, что риск осложнений после перенесенной болезни и риск смерти позволяют отказаться от вакцинации. Однако глава Роспотребнадзора обратила внимание на необходимость вакцинации от гриппа.