Заступившемуся за жену жителю Удмуртии грозит лишение свободы за переломы ребер оппонента

В Удмуртии перед судом предстанет 53-летний житель Кизнерского района, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, причиной нападения стали оскорбления в адрес его супруги.

В частности, по данным следствия, инцидент произошел в августе. В тот день супругу обвиняемого оскорбил нетрезвый мужчина, после чего муж уронил его на землю. Он ударил оппонента ногой в область грудой клетки, сломав четыре ребра.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.