Нижегородские ученые разработали вакцину для профилактики опухолей мозга

Ученые Нижегородского госуниверситета им Н.И. Лобачевского (ННГУ) разработали вакцину для профилактики опухолей головного мозга. Как сообщила пресс-служба университета, в ходе эксперимента в мозг вакцинированных мышей подсаживали опухоль и следили за ее развитием.

Тестирование препарата показало 75-100% выживаемость мышей с глиомой — одной из самых агрессивных опухолей, выявляемых на поздних стадиях и плохо поддающихся лечению. Животные в контрольных группах без препарата быстро погибали. В то же время иммунная система вакцинированных мышей успешно боролась с опухолью.

«Мы создали эффективную профилактическую вакцину. Следующим шагом станет разработка вакцины для лечения опухоли. Это особенно важно в случаях, когда хирургическая операция невозможна. В перспективе в вакцине будут использованы убитые клетки опухоли конкретного пациента с онкологическим заболеванием, что позволит сделать терапию персонализированной, лечить пациента, а не симптомы и последствия развития новообразования»,— рассказал сотрудник лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Тихон Редькин.

Для разработки препарата ученые планируют смоделировать патологию на лабораторных животных, а затем провести лечение опухоли иммуногенной вакциной.

Андрей Репин