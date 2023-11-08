Зарубежные СМИ: Что ждет сектор Газа после завершения конфликта?

У Израиля нет планов оккупировать сектор Газа после войны. Об этом заявил министр стратегического планирования страны. Правда, как сказал Рон Дермер в интервью американскому каналу MSNBC, Иерусалим собирается взять регион под контроль на неопределенное время. Причем израильская армия останется там даже после того, как «Хамас» будет уничтожен, а его инфраструктура демонтирована. Ранее США выступили против оккупации сектора Газа Израилем. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Вопрос о том, что ждет сектор Газа после завершения конфликта, обсуждается с начала октября, пишет ABC News. Телеканал приводит слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, где он обещает на неопределенный период взять регион под свой контроль: «Израиль будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет, — вспышка террора "Хамаса" в масштабах, которые мы не могли себе представить».

Тем временем США выступают против повторной оккупации сектора Газа Израилем, отмечает The Guardian. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал это неправильным поступком. Вашингтон ведет активные дискуссии с Иерусалимом о том, как будет выглядеть постконфликтная Газа.

Как сообщает телеканал MSNBC, в ответ на это высказывание министр стратегических дел Израиля Рон Дермер отметил, что речи об оккупации и не идет, только об ответственности на некоторое время. «Мы полностью ушли из сектора Газа 17 лет назад и тем самым восстановили террористическое государство. Мы не можем этого повторить, это очевидно»,— заявил Дермер.

Кроме того, как выяснил Axios, президент США Джо Байден уже около недели призывает руководство Израиля объявить трехдневную паузу в войне. Перерыв нужен, чтобы «Хамас» установил личности заложников и предоставил список. Среди них, по данным Axios, все еще остаются минимум 240 человек. Среди них есть и россияне. Однако премьер Израиля против паузы. Его официальная позиция состоит в том, что любое прекращение огня невозможно, пока «Хамас» не отпустит заложников. Но, как пишет Axios, Нетаньяху больше опасается того, что противник воспользуется ситуацией для нового нападения.

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