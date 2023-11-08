Бывшего начальника районного ГИБДД в Татарстане осудят за взятку

В ближайшее время в Татарстане будут судить 38-летнего главу отделения ГИБДД по Новошешминскому району. Его обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Деньги, как считает следствие, обвиняемый получил 26 июля этого года у себя дома на улице Чекина. Средства в размере 100 тыс. руб. ему дал сотрудник коммерческой фирмы, занимающейся грузоперевозками, а взамен он пообещал в течение месяца предоставить сведения о местах выставления пунктов весового и габаритного контроля, а также беспрепятственный проезд транспортных средств по районным дорогам.

Вину мужчина признал. Также по делу проходит сам сотрудник коммерческой компании. Последний признал вину полностью. Оба находятся под домашним арестом.

"Ъ-Казань"