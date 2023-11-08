Уральцу грозит до пяти лет колонии за убийство кошки в присутствии ребенка

В Каменском районном суде Свердловской области будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве кошки в присутствии девятилетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего).

Инцидент произошел 20 сентября около магазина по ул. Ворошилова в селе Травянское (Каменский ГО). По версии следствия, увидев беспородную кошку рыжего окраса, мужчина решил ее убить. Как сказано в сообщении, он схватил сопротивлявшуюся кошку двумя руками за заднюю часть тела и пошел к рядом находящимся бетонным плитам.

После этого он около двух раз ударил животное о бетонные плиты, а затем выбросил тело в траву. Все это произошло на глазах у девятилетнего ребенка.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Согласно статье, мужчине грозит до пяти лет колонии.

Полина Хабарова

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