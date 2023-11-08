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В Ялте за месяц демонтировали 50 самовольно установленных конструкций

В Ялте за октябрь демонтировали 50 самовольно установленных объектов. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Большую часть снесенных конструкций составили гаражи. За месяц в Ялте убрали 23 незаконно установленных объектов. Еще пять — нестационарные торговые точки. За прошедший месяц в городе убрали девять ограничителей движения, семь заборов и две металлоконструкции. Как отметила госпожа Павленко, часть работ собственники выполнили за свой счет.

В ноябре городские власти планируют продолжить работу в данном направлении и демонтировать около 50 самовольных гаражей.

Анастасия Донскова

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