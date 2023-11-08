В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев

По материалам проверки Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 9 млн руб.

Как следует из релиза ведомства, во время совместного рейда специалисты профильных ведомств обнаружили, что на территории Уфимского лесничества незаконно спилены 39 дубов.

Майя Иванова

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