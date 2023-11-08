Выступавщего под эгидой казанской федерации игрока нашли мертвым у моря в Сочи

Футболиста Сергея Лесина из чувашской команды Lava, выступающей под эгидой федерации мини-футбола Казани, нашли мертвым возле Черного моря в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам отца погибшего, тело его сына обнаружили возле моря, куда игрок отправился на отечественные соревнования. Трагедия произошла еще 6 ноября.

Он уточнил, что за несколько часов до гибели его сын вместе со своим клубом отправился в местный бар, куда его не пустили, поскольку он был в шортах, затем спортсмен покинул приятелей, ушел поесть в другом месте и решил прогуляться вдоль моря. При нем был рюкзак с документами и вещами. Однако пока их никто не нашел.

"Ъ-Казань"