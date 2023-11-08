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обновлено 14:37

Замначальника краевого главка МВД присвоено звание генерал-майора

Заместителю начальника ГУ МВД по Пермскому краю полковнику Валентину Шипкову присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 8 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.

Валентин Шипков в 2001 году окончил Пермский филиал Юридического института МВД России. С 2001 года проходил службу на различных должностях в кадровых подразделениях ГУВД Пермской области. В период с 2015 по 2018 год возглавлял кадровую службу управления МВД России по городу Перми. В 2018 году назначен начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю. В сентябре 2022 года назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.

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