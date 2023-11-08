Суд ввел наблюдение в томском СП Petroneft и Oil India

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения по отношению к нефтяной компании «Стимул-Т» (совместное предприятие ирландской Petroneft и индийской Oil India), которая занималась добычей нефти в Томской области. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Представитель компании «Стимул-Т» сообщил в суде, что претензии налоговой службы к организации превышают 200 млн руб. Сотрудники предприятия сокращены, а счета арестованы в рамках исполнительных производств.

Временным управляющим компании назначен представитель объединения арбитражных управляющих «Лидер» Андрей Орловский. Следующее заседание по изменению процедуры назначено на 7 марта 2024 года.

Процедура наблюдения вводится по отношению к компаниям при банкротстве. Ее применяют для обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

12 мая Petroneft и Oil India инициировали собственное банкротство из-за невозможности продавать нефть после приостановки прокачки на трубе компании «Норд Империал» в августе 2022 года. По этому вопросу «Стимул-Т» и «Норд Империал» вели разбирательства по нарушению договоренностей о прокачке нефти.

Петр Бузлаев